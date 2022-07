Région : le perchiste clermontois Renaud Lavillenie 5e des Mondiaux

Le Clermontois Renaud Lavillenie est passé tout proche d'un nouveau podium mondial.



Lavillenie, 35 ans, a passé 5m87 au concours du saut à la perche des Mondiaux d'Eugène, aux Etats-Unis. Il a finalement terminé 5e de la finale, une finale remportée par le prodige suédois Mondo Duplantis. Duplantis a une nouvelle fois battu le record du monde du saut à la perche lors du concours en franchissant 6,21 m.

"Je suis si loin et si proche. Je suis obligé d'avoir des émotions partagées. Je suis si loin et si proche, enfin surtout si proche. En arrivant à Eugene, je devais avoir la 7e ou 8e performance mondiale, là je reviens en étant 5e, avec une saison où j'ai galéré. Il y a un an, personne n'aurait compté sur moi pour jouer le podium de la manière dont je l'ai fait aujourd'hui", a réagi le champion français après le concours.

Lavillenie a raté de peu ses sauts à 5,94 m, une barre qui aurait pu lui permettre de monter sur le podium.

Le palmarès de Renaud Lavillenie est impressionnant. Le Clermontois a été champion olympique à Londres, en 2012.

Il est également plusieurs fois monté sur le podium des Mondiaux, il a terminé 3e en 2009, 3e en 2011, 2e en 2013, 3e en 2015 et 3e en 2017.