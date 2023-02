Réforme des retraites : pas de grève à la SCNF ce samedi 11 février

L'intersyndicale de la SNCF appelle les cheminots à ne pas faire grève ce samedi 11 février contre la réforme des retraites, pour ne pas perturber les départs en vacances scolaires.

Les vacances scolaires épargnées. Les syndicats de la SNCF ont appelé "à participer aux manifestations" ce samedi 11 février, mais pas à faire grève. Ils ne souhaitent pas immobiliser les trains en raison des vacances scolaires. Le samedi 11 février marque le milieu des vacances d'hiver pour la zone A (Lyon, Grenoble, Bordeaux), et le début des vacances pour la zone B (Marseille, Strasbourg, Nantes, Caen), à l'expiation de l'Île-de-France et l'Occitane, en zone C.

Les syndicats représentatifs de la compagnie ont fait le choix de ne pas pénaliser les voyageurs. Le ministre des Transports, Clément Beaune a, lui aussi, appelé l'intersyndicale à "ne pas perturber les départs en vacances".

En revanche, la SNCF sera en grève les mardi 7 et mercredi 8 février. Le réseau ferroviaire sera très perturbé : seuls trois TER sur 10 devraient circuler normalement.

🔴La circulation des #TER sera fortement perturbée en #AuvergneRhôneAlpes, du lundi 6 février 19h au jeudi 9 février 9h, du fait d'un mouvement social national.



🗓️Retrouvez les fiches horaires chaque jour vers 17h pour le lendemain, sur le site #TERAURA : https://t.co/2qwxXSwBgN — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) February 6, 2023

Le projet de loi devant l'Assemblée nationale

Alors que le projet de réforme des retraites arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, l'intersyndicale appelle tous les Français à manifester contre ce projet, mardi 7 et samedi 11 février. À partir de 16 heures, les députés devront débattre et auront deux semaines pour examiner les 20 000 amendements déposés.

Bon nombres de syndicats lyonnais ont répondu présent et devront fouler le pavé. Mardi 7 février à partir de 12 heures à la Manufacture des Tabacs (Métro Sans Souci) et samedi 11 février dès 14 heures, au départ des Brotteaux.

