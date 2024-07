Bac 2024 : à quelle heure les résultats vont-ils tomber?

Lundi 08 juillet, les résultats du Bac 2024 seront publiés dans les écoles et en ligne pour les filières générales et professionnelles.

Avant de pouvoir se projeter complètement dans les vacances, de nombreux lycéens attendent impatiemment les résultats du bac 2024. C'est lundi 08 juillet qu'ils seront publiés pour les filières générales, technologiques et professionnelles. Plus tard cette semaine, les résultats du bac de français, du brevet des collèges et des CAP seront aussi publiés.

Baccalauréat pour les filières générales, technologiques et professionnelles

Les résultats sont affichés dans les établissements scolaires ou sur le site du ministère de l'Éducation nationale à des horaires différents selon les académies.

Pour l'académie de Lyon, les notes du bac seront publiées à partir de 14 heures. Tout comme dans les académies de Grenoble, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon et de Corse. Concernant les autres horaires, les premiers à recevoir leurs résultats seront les lycéens des académies Aix-Marseille, Nancy-Metz, Reims et Strasbourg à 12 heures.

À 12 h 30, les résultats seront publiés pour Orléans-Tours. À 13 heures, les résultats tomberont pour la région parisienne, dans les académies de Versailles, Créteil, Paris et dans le Nord. Les élèves des académies de Lille, d'Amiens attendront jusqu'à 13 h 30 et ce sera 14 h 30 pour ceux de Montpellier, de Normandie et de Toulouse. Le bal des publications de résultats se fermera à 15 heures avec Bordeaux, Rennes, Poitiers, Nantes et Limoges.

Résultats des autres épreuves

Pour les élèves de première, les résultats du bac de français seront publiés le 12 juillet à 10 heures dans l'académie de Lyon. Les collégiens de troisième retrouveront les résultats du brevet le 11 juillet à 14 heures.