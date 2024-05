"Re Lyon Nous", l’évènement sportif revient le 16 juin pour sa 9e édition

L’événement sportif "Re Lyon Nous" revient pour sa 9e édition le 16 juin. Au programme, un parcours et des énigmes à travers des étapes sportives.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 15 mai. Pour sa 9e édition, l’événement "Re Lyon Nous" revient dans la capitale des Gaules le 16 juin. Cette journée, ouverte à tous dès l’âge de six ans, proposera à travers les différents arrondissements de Lyon plusieurs parcours et énigmes à résoudre à travers des épreuves sportives. Top départ devant l’Hôtel de Ville dès 8 heures du matin.

Des activités en lien avec les JO 2024

Cette année, les épreuves sportives seront en lien avec les JO 2024. La Ville de Lyon, organisatrice de l’événement promet des activités "originales et décalées" qui "permettront aux participants de s’initier tout en s’amusant, sans aucune obligation de performance ou de classement !" Un parcours "Découverte" pour les poussettes, personnes à mobilité réduite et aux personnes sourdes et malentendantes sera également possible.

Les équipes devront être constituées de 2 à 4 personnes et les départs se feront toutes les 10 à 15 minutes par vague de 275 personnes.

Les formulaires d’inscription et les informations sont disponibles sur le site de l’événement.

