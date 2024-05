Le Festival national du film scolaire revient à Lyon au mois de Juin

Pour sa 4e édition, le festival de cinéma a réuni 150 établissements scolaires pour produire 300 films sur la thématique du sport.

Le Festival national du film scolaire génère un engouement grandissant au fil des ans. Sa quatrième édition se tiendra les 10, 11 et 12 juin prochains à Lyon avec pour thématique le sport. L'évènement vise notamment à proposer aux élèves et aux enseignants de réaliser un court-métrage. Leurs productions sont ensuite projetées au cinéma et soumises à une remise de prix. On retrouve ainsi dans le jury le réalisateur Gabriel Julien-Laferrière, l'actrice Emmanuelle Bercot, le footballeur Sidney Govou ou encore la créatrice de contenu Elise Hebert.

300 films projetés devant 5 000 personnes

Pour cette nouvelle édition, 150 établissements ont joué le jeu contre 75 en 2023. Ceux-ci viennent d'ailleurs tant de l'hexagone que de lycées français implantés aux Etats-Unis, au Maroc, en Espagne ou au Brésil. Ainsi, 300 films ont pu être réalisés cette année, lesquels seront projetés devant 5 000 personnes en juin. Le tout dans une volonté d'éduquer à l'image et de mettre en avant le travail des élèves. Il s'agit également de les rapprocher du 7e art voire de créer des vocations grâce à une expérience extraordinaire. L'évènement est d'ailleurs soutenu par Arte, France TV et l'Institut Lumière.

"Apprendre à lire et créer des images, c’est une arme sacrément efficace pour lutter contre la crédulité des jeunes face aux fake news" Emmanuelle Bercot, actrice et réalisatrice Tweet

Le festival se déroule donc en quatre temps sur un an. D'abord, les enseignants sont sensibilisés et préparés de septembre à décembre. L'accompagnement des classes débute en janvier et se termine en mai. Les courts-métrages sont ensuite projetés au cinéma en juin et diffusés à la télévision de juillet à septembre. "Apprendre à lire et créer des images, c’est une arme sacrément efficace pour lutter contre la crédulité des jeunes face aux fake news mais aussi un outil pour les questionner sur le monde, pour stimuler leur imagination", écrit dans un communiqué Emmanuelle Bercot, marraine de l'évènement.

