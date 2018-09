Que faire à Lyon les 21, 22 et 23 septembre ? Des roulettes partout !

Hormis la biennale de la danse qui s'est installée sur Lyon jusqu'à fin septembre, voici la liste des meilleurs événements pour ce week-end, que Lyon Capitale a concoctée rien que pour vous.

Les petites roues à l'honneur

À l'occasion du Lugdunum Roller Contest, les accros de la roulette envahiront la ville de Lyon, entre animations et compétitions sportives. Ainsi, les amateurs de roller, skateboard, longboard et trottinette rouleront tout au long du week-end. L'événement propose des courses diverses, adaptées aux différents niveaux. Une randonnée, un parcours loisir et des initiations ouvertes à tous sont également prévues. Les plus jeunes auront droit à leur propre course. Pour les adultes, les plus sportifs s'élanceront sur un marathon de 42km, alors que les autres s'affronteront sur un parcours de 21km.

Randonnée à roller de 23km gratuite et ouverte à tous ce vendredi 21 septembre à 20h30 à la place Bellecour. Initiations aux roller, skate et trottinette pour adultes et enfants samedi 22 septembre de 13h à 18h et dimanche 23 septembre de 10h à 18h, gratuit. Course des Gones , Trotti'race, Parcours loisir, 21 km sportif, 42 km en compétition dimanche 23 septembre. Pour les inscriptions et les tarifs, plus d'informations ici. Pour les autres activités de l'événement, plus d'information ici.

Les archives de Guignol

Les artistes de la Compagnie M.A. font revivre les archives du Théâtre de Guignol. Sous forme de performance, comédiens, musiciens, plasticiens et techniciens reprennent un ancien texte du théâtre pour le mettre en scène dans un certain laps de temps, et plonger les spectateurs dans le patrimoine de Guignol.

Ce vendredi 21 septembre de 20h à 21h au théâtre le Guignol de Lyon, 2 rue Louis Carrand. Plein tarif : 18€. Tarif réduit : 16€. Tarif étudiant : 16€.

Une récolte de produits locaux

À l'occasion de la fête des Récoltes à Lyon, organisée par l'association le Bol, de nombreux stands vous feront découvrir leurs initiatives pour une alimentation locale et saine. Les habitants de la région lyonnaise sont invités à se restaurer avec des produits locaux issus de l'agriculture paysanne. De nombreuses animations autour du jardinage, bricolage et recyclage sont également au programme.

Samedi 22 septembre sur les sur les berges du Rhône entre le pont de la Guillotière et le pont Wilson. Programme complet ici.

Tous à vos rames !

Le Lyon Kayak s'installe sur la Saône ce week-end. Deux parcours sont au programme : le parcours découverte de 14km, accessible à tous, pour découvrir l'événement à bord d'un canoë ; le parcours chrono de 21 km où les meilleurs pagayeurs français pourront s'affronter en canoë-kayak ou en stand up paddle. En marge de ces courses, plusieurs animations sont prévues.

Retrait du dossard samedi 22 septembre de 14h à 19h sur la place nautique de la Confluence. Départ Lyon-Kayak dimanche 23 septembre à 11h à Rochetaillée-sur-Saône. Inscriptions ici. Plus d'informations sur l'événement ici.

Revivez la saga Harry Potter !

Ce week-end, les cinémas Pathé Carré de Soie et Pathé Vaise projettent l'intégralité de la saga du plus célèbre des sorciers, à l'occasion du marathon Harry Potter. Les huit épisodes seront projetés sur grand écran et répartis sur deux journées, pour un total de 20 heures de film.

Samedi 22 et dimanche 23 septembre aux cinémas Pathé Carré de Soie et Pathé Vaise. Pour les séances et les tarifs, plus d'informations ici.