Que faire à Lyon durant ces vacances d’hiver ?

Parce qu'il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour passer des vacances divertissantes, voici la liste des immanquables à Lyon pour les quinze prochains jours.

Faire le tour du monde avec Corto Maltese...

Le musée des Confluences, inauguré à Lyon il y a seulement 4 ans, s'est déjà imposé comme un incontournable de Lyon, en grande partie grâce à ses expositions temporaires. Ces vacances pourront être l'occasion d'une plongée dans l'univers d'Hugo Pratt, créateur du célèbre personnage de bande dessinée Corto Maltese, lors de l'exposition Lignes d'horizons. Déjà un classique, elle a conquis ceux qui l'ont visitée.

Jusqu'au 23 mars du mardi au vendredi de 11h à 19h, jeudi nocturne jusqu'à 22h et les samedis et dimanches de 10h à 19h. 9€ par adulte, gratuit pour les enfants et étudiants de moins de 26 ans.

…ou un photographe de légende

Quelques mètres plus loin, en prenant les quais de Saône, se trouve la Sucrière. Ce singulier bâtiment des années 30 dénote dans le quartier ultra-moderne de la Confluence. Il accueillera jusqu’au 26 mai l'exposition Le monde de Steve McCurry qui présente plus de 200 des meilleurs clichés de l'américain. Si vous ne connaissez pas son nom, vous avez déjà vu ses photos, dont celle de l'Afghane aux yeux verts.

Pendant les vacances scolaires, la Sucrière est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h et de 10h à 19h les week-ends. Entrée à 13€ pour les adultes, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

La tête en bas

Pour ceux qui préfèrent avoir la tête en bas du côté de Confluence, plutôt que le nez dans des photos, la Vogue d'hiver est installée jusqu'au 24 février 2019 quai Perrache. Oserez-vous vous lancer dans les manèges à sensations, ou vous contenterez-vous de déguster une barbe à papa ?

Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires de 14h à 21h. Entrée libre, attractions payantes.

Patinons !

Les amateurs de glisse ont rendez-vous Place de la République, où la fontaine se transforme jusqu'au 2 mars en patinoire à ciel ouvert. De nombreuses animations, notamment pour les enfants, sont prévues pendant les vacances scolaires, telles que des initiations au hockey sur glace, des minis compétitions tous les week-ends ou des démonstrations de patineurs lyonnais.

Horaires spécifique durant les vacances scolaires : 12h à 20h en semaine et de 10h à 20h les week-ends. Entrée 4€.

Maths et vacances font bon ménage

Qui ne s'est jamais étonné ou réjoui face au hasard ? Ce sujet passionnant est rendu accessible aux enfants dès 8 ans à la Maison des mathématique et de l'informatique (MMI) dans le quartier de Gerland. Énigmes à résoudre en groupe, jeux, stands qui répondent à vos questions... autant d'occasions d’apprivoiser le hasard et de s'en amuser.

Maison des mathématiques et de l’informatique, 1 Place de l'École, 69007 Lyon. Pendant les vacances de 14h30 à 16h ou de 16h15 à17h45 les mercredis, vendredis et samedis. Gratuit, sur réservation (directement sur le site de la MMI).

À vos manettes !

Parce que les vacances sont aussi un moment privilégié pour s’affronter dans des jeux vidéo tout en étant dans la même pièce, la bibliothèque de la Part-Dieu et celle du 4e arrondissement organisent des tournois entre amis ou en famille sur grand écran.

À partir de 8 ans. Pendant les vacances scolaires le samedi 16 février de 16h à 17h ou de 17h à 18h à la bibliothèque de la Part-Dieu et le mercredi 27 février de 14h à 15h ou de 15h30 à 16h30 à la bibliothèque du 4e.

Une coupe du monde pas comme les autres

Le dernier week-end des vacances aura lieu au Radiant-Bellevue à Caluire la Coupe du monde d'improvisation. Alors, prenez vos billets pour un spectacle dont vous ne savez rien, installez-vous face à la scène qui vous réserve mille et une surprises et laissez vous émerveiller par la répartie des comédiens...Alors, qui remportera la coupe ?

Vendredi 1er et samedi 2 mars à 20h, 28€ par adultes, 20€ pour les moins de 26 ans. Le dimanche 3 mars à 16h, 20€ par adulte et 15€ pour les moins de 26 ans.

Doux mariage de l'orchestre et du cinéma

Quoi de mieux que l'Orchestre national de Lyon pour accompagner L'Argent, de Michel l'Herbier, film muet inspiré du roman éponyme de Zola aux décors, costumes et acteurs impressionnants. La projection aura lieu sur l'écran de l'Auditorium Maurice Ravel le mardi 26 février à 20h.

Plein tarif à 16 euros, 8 euros pour les moins de 28 ans

À la conquête de l’imaginaire

Enfin, si après tout cela certains ont encore de l’énergie à dépenser, notez dès maintenant les dates du festival Yggdrasil Indoor : 16 et 17 février à l'Eurexpo de Lyon. Au programme, spectacle d'hypnose, concours de cosplay, conteuses, loup-garou... Le tout dans un univers au choix médiéval, steampunk ou fantastique.

Ticket une journée de 10€ pour les enfants en dessous de 13 ans à 12€.