Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 28 au 30 mars

Festival de musique, marché, exposition... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les cinq sorties à ne surtout pas louper ce week-end du 28 au 30 mars.

La 11e édition du Rock Saône Festival

Dès ce vendredi 28 mars, à partir de 19 heures, les portes du Rock Saône Festival s'ouvriront. Ce rendez-vous se tient au cœur de Neuville-sur-Saône, au nord de Lyon, depuis 2012. La figure lyonnaise des platines, Dj Stéphane, prévoit un blind test à 19 heures pour lancer le festival. Samedi, plusieurs musiciens de Neuville et des alentours sont attendus dans l'après-midi sur scène. En soirée, l'Américaine Brisa Roché et le trio Lizzard prendront la suite. Comptez 15 euros en plein tarif pour une soirée.

À la découverte des plantes à Saint-Priest

À Saint-Priest, samedi 29 et dimanche 30 mars, la Foire aux plantes prend place dans le parc du Château à l'occasion de sa 37e édition. Elle mettra cette fois-ci à l'honneur les plantes subtropicales et les arbustes à petits fruits. 76 exposants seront présents sur l'intégralité du week-end pour vous accompagner dans vos achats. Conférences, conseils, bourse d’échanges de végétaux et animations sont aussi au programme. L'entrée est au prix de 6 euros.

Vivez le marché autrement

Le Marché Autrement fait son retour dans le 6e arrondissement de Lyon, place du Maréchal Lyautey, samedi et dimanche. Parmi les exposants, vous retrouverez des producteurs régionaux, des labels, des créateurs, des artisans, des artistes, etc. Un concert guinguette est organisé samedi de 19 à 22 heures sur place. L'entrée est libre.

9 500 participants au Lyon Urban Trail

Le départ de l'édition 2021 de Lyon Urban Trail. Photo : Guillaume Lamy

Dimanche 30 mars, le Lyon Urban Trail souffle sa 17e bougie. 9 500 participants sont attendues sur les différentes courses (37 km, 25 km, 15 km et 10 km) qui traverseront les rues de la capitale des Gaules, mais aussi de Sainte-Foy-Lès-Lyon et Caluire-et-Cuire. Les parcours étant complets depuis janvier, ll est évidemment déjà trop tard pour s'inscrire, mais les listes d'attente restent ouvertes. Sinon, vous avez également la possibilité d'aller soutenir les courageux participants.

Derniers jours pour découvrir Zeus

Le cheval Zeus sera visible à l'Hôtel de Ville de Lyon jusqu'au 2 avril prochain. (@NB)

C'est la dernière occasion ou presque. Samedi 29 (10 à 17 heures) et dimanche 30 mars (13 à 17 heures), la cour extérieure de l'Hôtel de Ville de Lyon est ouverte au public pour venir découvrir Zeus, le cheval métallique de la cérémonie d'ouverture des JO 2024. Après ce week-end, il restera seulement le mercredi 2 avril, de 17 à 20 heures, pour en profiter. L'entrée est gratuite et se fait par la place de la Comédie.

