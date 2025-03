Le cheval argenté Zeus, star de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, a été installé dans la cour de l'Hôtel de Ville de Lyon ce lundi 17 mars.

C'est une opération exceptionnelle qui s'est déroulée ce lundi 17 mars dans la cour de l'Hôtel de Ville de Lyon. Installée à l'arrière du bâtiment, une grue portant à plus de 38 m le cheval argenté Zeus. De quoi remémorer ainsi de beaux souvenirs : vendredi 26 juillet, sa chevauchée fantastique sur la Seine en ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 était observée par plus d'un milliard de téléspectateurs.

Dès 7 heures, la grue et les équipes de Blam s'activaient pour installer Zeus.

Ce lundi, il est 8h48 précisément quand la structure de Zeus pose le pied à terre dans la cour haute de l'Hôtel de Ville. Une nouvelle étape pour Zeus, après avoir été exposé à l’Hôtel de Ville de Paris pendant les Jeux Paralympiques puis au château de Versailles cet automne, et plus récemment à Montpellier.

Prolonger la ferveur des JO 2024

Propriétaire de la structure métallique devenue un véritable symbole de réussite de Paris 2024, le groupe pharmaceutique Sanofi enverra ensuite Zeus dans d'autres villes françaises où le groupe est implanté, tels que Marseille, Bordeaux, Nantes et même au Mont-Saint-Michel. À noter qu'à Lyon, Sanofi est le premier employeur privé de la métropole.

"Les Jeux ont été vraiment incroyables pour les Français. On a voulu poursuivre cet élan, c'est pourquoi nous avons lancé cette tournée en France et en Europe", précise Guillaume Wetzel, responsable des partenariats. Cette tournée permet aussi de faire "revivre" Zeus, puisque ce dernier est remis en mouvement afin de reproduire sa chevauchée sur l'eau. Jusque-là, lors de ses expositions à l’Hôtel de Ville de Paris et au château de Versailles, le cheval était statique.

Il est à 8h50 quand la structure de Zeus est détachée de la grue et donc posée dans la cour haute de l'Hôtel de Ville.

La structure métallique de Zeus pèse près d'une tonne.

Les horaires d'accueil du public

À partir de 18 heures, son installation sera inaugurée par le maire de Lyon Grégory Doucet, devant une première vague du public lyonnais. L'accès libre sera possible jusqu'au mercredi 2 avril sur les créneaux prévus par la Ville de Lyon et Sanofi. L'entrée se fait par la place de la Comédie.

Tous les horaires d'accès :

Lundi 17 mars : 18 à 21 heures

Mercredi 19 mars : 17 à 20 heures

Vendredi 21 mars : 10 à 18h30

Samedi 22 mars : 10 à 17 heures

Dimanche 23 mars : 10 à 17 heures

Mercredi 26 mars : 17 à 20 heures

Vendredi 28 mars : 17 à 20 heures

Samedi 29 mars : 10 à 17 heures

Dimanche 30 mars : 13 à 17 heures

Mercredi 2 avril : 17 à 20 heures

