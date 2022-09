Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 23 au 25 septembre

Ça y est, l'autonome a débarqué ce vendredi 23 septembre. Mais, on ne se laisse pas abattre ! Malgré les températures, il y a tout de même des choses à faire à Lyon. Voici les bons plans du week-end, de ce vendredi 23 au dimanche 25 septembre.

O pen Art

La 3e édition de l'Open Art se tiendra ce vendredi 23 septembre de 16 heures à 23 heures. C'est à la Station Mue, au 155 cours Charlemagne dans le 2e arrondissement de Lyon que des stands seront mis à disposition. Dans une ambiance techno avec des DJ sets, il y aura également de la nourriture, des tatouage, des déguisements, du vintage.

Plus d'informations, ICI.

Le grand prix de course de chien

Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre, à partir de 10 heures, une aventure organisée par Royal de Luxe, la compagnie de spectacle de rue. Deux chiens géants, un Bull Machin (860 kg) et un Xolo (300 kg), parcourront la ville de Villeurbanne dans le cadre d'une course gratuite et ouverte à tous.

En savoir plus.

Free’stival

C'est LE festival à destination de tous les étudiants. À partir de 10 heures, ce vendredi 23 et samedi 24 septembre, le Crous de Lyon organise le Free'stival. Au programme : une brocante, un concert, des DJ sets, des animations... C'est gratuit et ça se passe au 145 avenue Jean Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon. Pour les étudiantes, des culottes et serviettes lavables périodiques seront distribuées gratuitement.

Je me renseigne.

Lyon Braderie Festival

Cette braderie géante sera mise en place ce samedi 24 de 10 heures à 19 heures et ce dimanche 25 septembre de 11 heures à 18 heures. Cette première édition gratuite s'étendra sur plus de 5km sur la Presqu'île de Lyon et réunira 200 exposants. Différents pôles tels que le pôle food ou encore des ateliers DIY (ndlr : Do It Yourself) seront également à disposition de tous. Le centre-ville, entre les Terreaux et Bellecour, sera 100% piéton pour l'occasion avec le dispositif "la voie est libre".

Pour en savoir plus, c'est par LÀ.

Lire aussi : La première édition du Lyon braderie festival débarque ce 24 et 25 septembre

La fête du chapelier

C'est à l'hippodrome de Parilly, à Bron, décoré pour l'occasion, que la fête du chapelier se trouvera. Organisé par l'équipe du festival Yggdrasil, ce festival regroupera des artistes des mondes fantastique, médiéval et steampunk. Du samedi 24 au dimanche 25 septembre, rendez-vous dans le pays des merveilles d'Alice. Une entrée pour un jour coûte 10€, un pass deux jours est à 18€. Les prix sont moins chers pour les enfants (8€ un jour, 13€ deux jours) et gratuits pour les -10ans.

Plus d'informations, ICI.

Vide-grenier géant

Ce dimanche 25 septembre, la Cité des Halles accueille une vingtaine d'exposants pour un vide-grenier géant. C'est à partir de 16 heures, au 18 rue Lortet dans le 7e arrondissement de Lyon, que du mobiliser, des accessoires, des vêtements, des jouets ou encore du matériel de sport seront à la portée de tous.

En savoir plus.