Ce week-end du 24 et 25 septembre se déroulera la première braderie du centre-ville de Lyon, organisée par My Presqu’île.

De 10 heures à 19 heures ce samedi 24 septembre et de 11 heures à 18 heures ce dimanche 25 septembre, près de 200 boutiques haut de gamme, multimarques et créateurs exposeront en extérieur, entre le bas des Pentes de la Croix Rousse (Lyon 1er) jusqu’au pôle de commerces et de Loisirs Confluence !

Le centre-ville de Lyon sera piéton pour l'occasion

Au rendez-vous : du shopping, de la dégustation, de la création et des rencontres avec des personnalités, chefs et artisans lyonnais. Des marques à prix réduits en prêt-à-porter, chaussures, lunettes, bijoux, maroquinerie, déco, linge de maison, sport et enfant seront présentées.

Dans le cadre de "la Voie est libre", dispositif créé par la Ville de Lyon, le centre-ville sera piéton entre les Pentes de la Croix Rousse et la place Bellecour. Cette braderie s’étend de Bellecour à Perrache mais sera également présente dans le centre commercial Confluence.

Des animations pour tous

Il y en aura pour tous les goûts : un pôle food proposera plus d’une quarantaine de recettes exclusives de 16 chefs lyonnais. Un pôle ateliers DIY (ndlr : Do It Yourself) mettra en place plus de 70 ateliers avec la vente de kits créatifs. Un pôle Labels sera composé de 17 stands comme Lyon Ville Equitable et Durable. Enfin, le pôle végétal mobilisera une dizaine de fleuristes ainsi qu’un marché aux fleurs. Des animations seront également pensées rue Gasparin à destination des enfants.

L’insertion et la valorisation des talents seront mises à l’honneur avec une collecte nommée "La cravate solidaire". Cette récolte permettra de récupérer tout ce qui peut favoriser le succès d’un entretien d’embauche : costumes pour hommes, chemisiers pour femmes, chaussures...

