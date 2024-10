Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 18 au 20 octobre 

Nuit de l’horreur, DJ set et marché local, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les immanquables de ce week-end du 18 au 20 octobre.

Radio Meuh à la Fabuleuse Cantine

Commencez le week-end en dansant avec Radio Meuh à la Fabuleuse Cantine, dans le 7e arrondissement de Lyon, ce vendredi. De 20 heures à 1 heure, venez fêter le premier anniversaire de la Fabuleuse Cantine. La place est disponible pour 5 euros. "Radio Meuh, c’est davantage un artiste sans visage, à la touche musicale inimitable et reconnaissable… c’est un genre et un style, c’est l’amour d’une nuit et la selecta d’une vie, c’est le bon son et les vrais amis… Radio Meuh c’est ça mon p’tit", s’enthousiasment les organisateurs.

Le marché bio chez Trattino

La Métropole de Lyon lance son MIAM Festival et à cette occasion, un marché 100 % local et bio s’invite chez Trattino, restaurant italien situé dans le 7e arrondissement de Lyon, ce samedi. L’occasion de rencontrer des producteurs locaux et de participer à de nombreux ateliers autour de la gastronomie. Ca se passe de 12 heures à 18 heures et l’entrée est gratuite.

Une nuit de l'horreur à la Halle Tony Garnier

Autre temps fort du festival Lumière, une nuit dédiée aux films d’horreur sera organisée à la Halle Tony Garnier ce samedi en présence du cinéaste français Alexandre Aja. Le réalisateur présentera les différents films projetés à l’occasion : Hérédité d’Ari Aster, son remake de La Colline à des yeux (projeté dans une copie 35 mm), Les Griffes de la nuit de Wes Craven et l’Exorciste de William Friedkin. C’est à partir de 20h30 pour 12€.

Customisation de vinyles à La Commune

Envie de faire parler votre côté créatif ? PIMP MY VINYL #8 vous donne rendez-vous à La Commune, dans le 7e arrondissement de Lyon, ce dimanche dès 13h45, 14h45 et 15h45. L'activité sera animée par DJ Sunlet pour s'amuser en musique. L'entrée est gratuite, sur réservation, et vous pourrez repartir avec votre création !

Concert de jazz au bistrot Jutard

Terminez le week-end en douceur et en musique avec ce concert de jazz organisé au bistrot Jutard, dans le 4e arrondissement de Lyon. Imprint of Rhythm, le duo, composé de Laurent Darmon au piano et Hervé Humbert à la batterie, vous propose un concert unique dès 18 heures ce dimanche. L'entrée est gratuite.

