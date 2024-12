Tragédie lyrique à l’Auditorium : Hubris en Israël

Tragédie lyrique (ou biblique eu égard au thème de l’œuvre), David et Jonathas marque en 1688 un tournant dans l’histoire de l’opéra français par son expressionnisme.

C’est ici le thème de la folie de la guerre et du massacre des innocents qui est abordé par Marc-Antoine Charpentier dans un péplum sur la cruauté du pouvoir et ses effets tragiques qui résonne tristement avec l’actualité d’aujourd’hui.

Saül, roi d’Israël, assoiffé de conquête, déclenche la guerre contre les Philistins (peuplant le sud-ouest de la Palestine), mettant ainsi à mal l’amitié entre Jonathas, son fils, et David qu’il combat. Malgré les liens qui unissent les deux amis, c’est la mort et le deuil qui triompheront, comme dans toute guerre.

Dans cet opéra charnière, Charpentier s’émancipe du modèle lullyste en soignant la psychologie des personnages et en abandonnant totalement les récitatifs. L’originalité de l’œuvre réside également dans ses arias ouvertement romantiques entre les deux personnages masculins…

Et comme souvent, quand on évoque Marc-Antoine Charpentier, on s’aperçoit que l’ensemble Correspondances n’est pas très loin puisque c’est bien la bande à Sébastien Daucé, spécialiste absolu du compositeur, qui est aux manettes. Forts de leur expérience dans le domaine et d’un talent qui n’est plus à démontrer, les chanteurs et musiciens de l’ensemble nous livreront, comme à leur habitude, une version juste et inspirée de l’œuvre.

David et Jonathas – Dimanche 15 décembre à 16 h à l’Auditorium – www.auditorium-lyon.com