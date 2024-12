Spectacles de fin d'année : Les Célestins triplent la mise !

Cette année plus encore que les précédentes, le théâtre des Célestins nous gâte lors de la période des fêtes. Trois spectacles, festifs et joyeux, à voir en famille figurent au menu de Noël.

Envoyez-vous en l’air avec Salto !

Du 17 au 22 décembre, Salto, un spectacle mis en scène par Edward Aleman et Sophie Colleu, permettra aux spectateurs du théâtre sang et or de prendre de la hauteur. Un chiffre est frappant concernant cette création particulière, les onze circassiens qui y participent passent en l’air dix minutes sur une durée d’une heure. Au milieu d’escaliers amovibles, utilisant divers agrès tels trampoline et bascules, ils s’amusent de chaque obstacle pour passer le plus de temps possible sans contact avec la terre ferme. Ils s’entraident et se défient afin que sauter ne soit pas qu’un geste physique, mais aussi une façon de s’évader, de se déplacer et d’agir. Et de faire le grand saut porté par la solidarité du groupe. La volonté d’Edward Aleman, concepteur colombien de cette aérienne féerie, n’est pas seulement de défier les lois de l’attraction et de changer ses complices en oiseaux, il entend aussi retrouver les gestes de danses urbaines et des jeux de cours d’école. Cette histoire de corps est aussi celle des luttes contre les inégalités que porte l’artiste. L’acrobatie amène émancipation et émotions… de haut vol.

Salto – Du 17 au 22 décembre

Faites-vous dépouiller par R.O.B.I.N.

On se souvient de Zaï zaï zaï zaï et Beaucoup de bruit pour rien, présentés aux Célestins par Maïa Sandoz. Elle est de retour avec un Robin des Bois du XXIe siècle. Un Robin 2.0 qui doit faire face à la crise sociale et écologique d’aujourd’hui.

Il n’y a pas si longtemps, dans une ville comme les autres, naissaient Robin et Christabelle au sein d’une famille aimante… mais pauvre. Si pauvre qu’il faut voler pour nourrir les siens. Hélas, Christabelle se fait choper. S’ensuit un procès plein d’humour de la sœur de Robin, pour association de malfaiteurs, enlèvement, vols… La forêt de Sherwood prend des allures de tribunal où l’on s’interroge sur la tyrannie, la désobéissance et la solidarité…

Dans cette nouvelle création, Maïa Sandoz, Paul Moulin et Clémence Barbier ont pour ambition d’aider les enfants à voir le monde tel qu’il est puisqu’ils sont aux premières loges de la crise sociale et écologique. De scènes narratives en scènes d’action, la pièce oscille entre le réalisme et la fiction grâce à l’écriture vive déjà déployée dans leurs précédents spectacles. L’illusion devient une arme de réflexion autour de la justice sociale, à la portée des plus jeunes. Pour un peu moins de tyrannie et un peu plus de solidarité ! Un message de paix et de justice en période de Noël.

R.O.B.I.N – Du 18 au 29 décembre

Fursy von Colmar dans La Barbichette

Et laissez-vous prendre par La Barbichette !

Chanson, effeuillage, acrobatie, danse, théâtre, rire tragique, poésie : les créatures nées de l’imagination du génial Monsieur K. jouent des frontières entre les genres. Son nouveau spectacle, La Barbichette, est comme une pochette-surprise d’où elles surgissent.

L’Oiseau Joli, David Noir, Madame… autant d’improbables lurons qui se changent sous nos yeux puisque les loges sont au centre de la scène. Ils deviennent elles en interprétant Étienne de Guesch Patti, Sexy Boy de Air ou California de Mylène Farmer. Dans un univers sensuel, décalé et politique. Une invitation à perdre les sens et se laisser saisir par l’esprit du cabaret. C’est une mémoire collective que réactive Jérôme Marin (alias Monsieur K.). Il rejoint les Célestins pour une semaine de débordements et de fêtes uniques, au détour de rencontres artistiques éphémères.

Chaque soir sera différent avec des “dingueries” et des “beautés inouïes” en écho à une époque qu’il estime “tendue”. Le cabaret est un refuge où rêves et cauchemars se mélangent.

Attention, la représentation du 31 décembre sera encore plus délirante. Une fête totale qui débordera dans tous les espaces du théâtre pour vivre ensemble – artistes et public – une nuit extraordinaire.

La Barbichette –Du 26 au 31 décembre

Les Célestins, théâtre de Lyon