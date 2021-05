Quatre skieurs décèdent dans une avalanche au col du Galibier

Deux groupes de skieurs ont été emportés par une avalanche, ce samedi 8 mai vers midi, alors qu’ils évoluaient sur la commune de Valloire. Le bilan provisoire dressé par la Préfecture fait état de quatre morts.

Aux environs de midi, ce samedi 8 mai, "deux groupes de randonneurs ont été emportés" par une avalanche sur la commune de Valloire. Selon les premières informations communiquées par la Préfecture de la Savoie ils évoluaient dans le secteur du col du Galibier au moment du drame. Six militaires du PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montagne), deux chiens d’avalanche et deux hélicoptères ont été mobilisés afin de porter secours aux victimes. Le bilan provisoire avancé par la Préfecture fait état de quatre morts, alors que "les recherches se poursuivent pour s’assurer qu’aucune autre victime n’a été ensevelie".

Le Dauphiné Libéré rapporte que les victimes seraient originaires de la région de Grenoble et auraient entre 42 et 76 ans. Le quotidien fait également état d'un rescapé.

Une skieuse sortie indemne d’une avalanche à Val Thorens

Plus tôt, dans la matinée c’est une skieuse de Val Thorens qui avait été ensevelie sous deux mètres de neige. Arrivé sur place, le PGHM avait découvert la victime saine et sauve, plusieurs skieurs s’étant immédiatement portés au secours de la jeune femme de 30 ans, originaire des Ménuires.

Appel à la plus grande prudence

La Préfecture réitère son appel à la prudence. "Le redoux de ce samedi, qui fait suite à d’importantes chutes de neige sur les massifs de Savoie ces derniers jours, accentue fortement le risque d’avalanche".

Avant le week-end, la Préfecture de la Savoie avait déjà mis en garde contre un risque d’avalanche très élevé dans les Alpes. Météo-France avait également placé plusieurs départements de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance « avalanches » et le préfet de la Savoie appelait chacun "à la plus grande prudence dans la pratique des activités de montagne".

