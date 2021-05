Purges naturelles : risque d'avalanche très important dans les Alpes, la Préfecture appelle à la responsabilité

Le risque d'avalanche est très important ce week-end dans les Alpes. "De nombreuses purges naturelles pourront avoir lieu et des avalanches pourront se déclencher très facilement au passage d'un skieur ou d’un randonneur et mobiliser d'importants volumes de neige", prévient la Préfecture de la Savoie.

L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, très départements de la région, ont été placés en vigilance "avalanches" par Météo France ce week-end.

"Compte tenu des accumulations successives des dernières chutes de neige ces dernières jours entre 50 et 70 cm à 2800 mètres sur des couches fragiles, le risque d’avalanche reste important en ce début du mois de mai sur les massifs de Savoie", précise la Préfecture de la Savoie.

"Ce risque est notamment accentué par l’important réchauffement météorologique attendu dès samedi matin. De nombreuses purges naturelles pourront avoir lieu et des avalanches pourront se déclencher très facilement au passage d'un skieur ou d’un randonneur et mobiliser d'importants volumes de neige. Dans ce contexte, le préfet de la Savoie appelle chacun à la plus grande prudence dans la pratique des activités de montagne (randonneurs et skieurs de tout niveau)", poursuit la Préfecture.