Proche de Lyon : une fête d'une centaine de personnes arrêtée par les gendarmes à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

C'est à l'hôtel Les Lanternes, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, qu'une fête devait s'organiser avec une centaine de personnes. Alertés par l'équipe de l'établissement, les gendarmes ont stoppé net le projet.

Les gendarmes sont intervenus samedi après-midi à l'hôtel Les Lanternes à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or pour arrêter le début d'une fête qui devait réunir plus de 100 personnes dans la soirée rapporte le Progrès. Le lieu devait officiellement accueillir un séminaire d'une association culturelle lyonnaise. Mais lorsque les employés de l'établissement remarquent une installation importante sur place, digne d'une grande party, ils choisissent d'avertir les supérieurs qui décident à leur tour d'appeler la gendarmerie aux alentours de 14 h 30.

A l'arrivée des forces de l'ordre, une cinquantaine de personnes étaient déjà sur place et jusqu'à 120 individus étaient attendus. La sono ainsi que toutes les boissons sur place ont été retirées et la fête annulée. L'hôtel, toujours selon Le Progrès, se dit victime dans l'affaire et explique ne pas avoir été au courant de ces festivités. Chaque participant a été prévenu de la sauterie par des flyers et par des groupes WhatsApp.

Les organisateurs ont été placés en garde à vue à Limonest et ne sont pas connus des services de la gendarmerie.