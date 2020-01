Procès Preynat : les avocats de Lyon en grève symbolique ce matin

Le mouvement de protestation des avocats contre la réforme des retraites se poursuit à Lyon. Les avocats du procès Preynat ont rejoint symboliquement leurs collègues ce vendredi avant le dernier jour d'audience.

Les avocats lyonnais du procès Preynat, qui va entamer son 5e jour d'audience ce vendredi, se sont symboliquement joints au mouvement de grève contre la réforme des retraites ce matin.

Devant la salle C où a lieu le procès, une centaine de leurs confrères s'étaient assis en guise de protestation. Maître Doyez, l'avocat de Bernard Preynat et plusieurs avocats des victimes se sont assis côte à côte pendant quelques instants, sous les applaudissements et les vivats, avant de rejoindre la salle d'audience. Sont notamment attendus aujourd'hui, le réquisitoire du procureur et la plaidoirie de la défense.