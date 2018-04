Preventica Lyon : 3 jours pour parler santé et sécurité au travail

Pour sa dixième édition lyonnaise, le salon dédié à la santé et à la sécurité au travail ouvrira ses portes les 29, 30 et 31 mai à Eurexpo. En parallèle, se tiendront les premières assises de la sécurité globale des territoires, où seront débattues les questions sur la sécurité.

Ils seront près de 400 exposants à présenter leurs innovations quant à la santé au travail et à la sécurité globale. Du 29 au 31 mai se tiendra à Eurexpo la 10 e édition du Salon Préventica. Tables rondes, conférences, débats et discussion avec de nombreux experts ponctueront les trois jours de salon dédiés à la sécurité, à la santé et au bien-être au travail. Pour le commissaire général des congrès Préventica, Eric Dejean-Servières, le salon évolue chaque année mais conserve son objectif initial : « offrir une plateforme d’échanges, de rencontres et une vitrine de solutions en un seul lieu, au service de la qualité de vie au travail d’une part et de la sécurité contre les actes de malveillance d’autre part. »

A l’occasion de la conférence de presse tenue ce matin 17 avril, la CARSAT Auvergne-Rhône-Alpes (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) présentait son rapport quant à la sécurité au travail. Cette étude de 2016 compare les accidents de travail, sur les trajets domicile-lieu de travail et les maladies professionnelles des années précédentes. Ainsi, en 2016, la CARSAT a constaté 2 % d’accidents entraînant des arrêts de travail de moins qu’en 2015. Une baisse légère mais malgré tout encourageante, que viennent perturber les 7 % supplémentaires de décès constatés sur le lieu de travail. A l’inverse, les accidents causés sur les trajets travail-domicile sont eux en hausse de 2 %, mais le nombre de décès sur les routes a quant à lui diminué de 27 %. Autre constat, celui des maladies professionnelles. Le nombre de décès liés à des maladies engendrées par le travail est en baisse de 2 %. La CARSAT s’est aussi plus précisément penchée sur les désamianteurs : entre 2015 et 2016, elle a constaté 13 % de décès en moins.

Soutenu entre-autre par la métropole de Lyon, le salon Préventica tend à reconsidérer les nouveautés concernant la santé ainsi que la sécurité au travail. Dans le dossier de presse du salon, David Kimelfeld président de la Métropole, affirme l’intérêt de la Métropole pour ces enjeux : « Depuis sa création en 2015, la Métropole de Lyon a fait de la santé et sécurité au travail mais aussi de la sécurité globale des entreprises, deux priorités majeures. La collectivité s’est engagée fortement dans l’amélioration des conditions de travail. »

Les assises de la sécurité globale des territoires

Grande nouveauté pour le salon, accueillir les premières assises de la sécurité globale des territoires. L’occasion pour tous les acteurs de la sécurité de débattre autour de douze tables rondes qui aborderont des sujets variés comme la sécurité routière à l’heure des véhicules autonomes, les risques liés à l’irruption du « tout numérique« , les nouvelles batailles de la transition écologique mais aussi l’adaptation et la décontamination nécessaires liées aux menaces terroristes et NRBCE (nucléaire, radiologique, biologique, chimique, explosif).

Soutenues par les ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires, les assises se tiendront au cours des trois jours de salon Préventica, avec le soutien de la ville de Lyon. « Dans un contexte où les enjeux – liés à la menace terroriste, à la cybercriminalité, à la protection des données, et aux risques majeurs – se complexifient, nous croyons à la nécessité de la coopération entre tous les acteurs impliqués », explique Georges Képénékian, maire de Lyon.