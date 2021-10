Présidentielle : Michel Barnier (LR) est en meeting à Sainte-Foy-Lès-Lyon ce soir

L’homme politique de droite, candidat à l’investiture Les Républicains pour la présidentielle est en déplacement dans la Métropole de Lyon ce jeudi 28 octobre. Il organise un meeting à Sainte-Foy-Lès-Lyon à partir de 19 heures.

Alors que le congrès des Républicains, pour désigner le candidat du parti LR pour la prochaine élection présidentielle, doit se tenir dans un peu plus d’un mois, Michel Barnier, l’un des cinq prétendants à cette investiture, se déplace à Lyon. La ville d’un autre candidat à la primaire et entrepreneur lyonnais, Denis Payre, présent à Lyon mardi. Il y a quelques semaines, c’est Valérie Pécresse, une troisième candidate à cette primaire LR, qui était en déplacement dans la Capitale des Gaules pour rencontrer l’électorat de droite et ses soutiens.

Moins connu que ses concurrents directs Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, Michel Barnier, qui s’est construit une renommée à Bruxelles en négociant notamment le Brexit, souhaite à son tour mobiliser derrière lui l’électorat LR de la région lyonnaise avant le congrès du 4 décembre. Le meeting de l’homme politique de 70 ans se déroulera à partir de 19 heures à l’espace culturel Jean Salles, à Sainte-Foy-Lès-Lyon.