Présidentielle : Macron en déplacement dans la région avant le 2e tour ?

Emmanuel Macron n'a pas fait de déplacement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour l'instant, depuis le début de sa campagne présidentielle.

Qualifié pour le 2e tour de l'élection présidentielle (le dimanche 24 avril), Emmanuel Macron va-t-il venir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avant le 2e tour ? 2e région la plus peuplée de France, avec 8M d'habitants, la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas vu, pour l'instant, la visite du président de la République sortant pendant la campagne.

Avant le 1er tour, Marine Le Pen était venue en meeting à Vienne, en Isère.

D'après Le Parisien, Macron pourrait passer dans la région juste avant le 2e tour. Après un meeting à Marseille ce samedi 16 avril, un déplacement en Ile de France le mardi 19 avril et le débat de l'entre deux-tours le mercredi 20, deux déplacements sont prévus le jeudi 21 et le vendredi 22 "l’un en Occitanie et l’autre en Auvergne ou en Bourgogne", d'après le quotidien. "Vendredi 22 avril, pour cet ultime jour de campagne, le déplacement sera par ailleurs couplé à l’organisation d’un nouveau meeting", ajoute Le Parisien.

Par ailleurs, un meeting départemental de soutien à Emmanuel Macron est prévu le jeudi 21 avril à Villeurbanne. Sans le président-candidat mais avec plusieurs ministres.