Selon l'APCM, qui certifie la diffusion des audiences des médias, Lyon Capitale s'est classé dans le top 50 des sites d’actualité les plus visités en France lors des soirées de l'élection présidentielle.

Dimanche 10 et 24 avril avril, dix journalistes de Lyon Capitale se sont mobilisés pour couvrir le plus important rendez-vous politique et démocratique français. Réactions, points de vue, analyses, éclairages... Nos datas et nos cartes interactives vous ont permis de connaître en un clin d’oeil tout ce qu’il faut savoir autour de chez vous, pour être informé en temps réel.

L'APCM (Alliance pour les chiffres de la presse et des médias), qui certifie la diffusion des titres de presse et la fréquentation des sites d'informations, vient de rendre public une étude portant sur la fréquentation de 135 sites d'actualité et d'information généraliste durant les deux soirées de l'élection présidentielle.

Lors du 1er tour, Lyon Capitale a été classé 43e site d'information le plus visité de France avec 50 487 visites dimanche 10 avril.

Lors du 2d tour, Lyon Capitale a pris la 24e place des sites d'information les plus visités de France avec 93 763 visites dimanche 24 avril.

Merci pour votre confiance !