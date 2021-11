Présidentielle : le candidat communiste Fabien Roussel à Lyon le 3 décembre

Fabien Roussel, candidat à la présidentielle investi par le Parti communiste français, sera à Lyon le vendredi 3 décembre.

Candidat à la présidentielle, Fabien Roussel continue sa tournée nationale à la rencontre des populations du territoire. Dans le cadre de ses "rencontres des jours heureux", le secrétaire national du PCF commencera son déplacement à Vénissieux, où il visitera le Centre de formation professionnelle CERTA. Le candidat rencontrera ensuite les étudiants de Science po Lyon à l'occasion d'une conférence à laquelle il participera.

Rencontres des Jours Heureux

Il terminera sa journée à Vénissieux pour les "rencontres des Jours Heureux sur l’Éducation et la formation". Lors de cette réunion publique, Fabien Roussel écoutera les doléances et questions des habitants de la métropole, et répondra au cas par cas avant de prendre la parole pour présenter ses propositions. L'objectif : changer les habitudes du PCF "où l'on faisait des meetings au cours desquels à chaque fois on disait tout". Désormais, "on change de campagne, avec des rencontres sur un thème différent à chaque territoire", avait indiqué Fabien Roussel, lors d'une conférence de presse à son QG, place du Colonel-Fabien à Paris.