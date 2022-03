Nathalie Arthaud est la candidate Lutte Ouvrière à la présidentielle. Ancienne conseillère municipale à Vaulx-en-Velin, Arthaud sera en meeting dans la Métropole de Lyon début avril.

Nathalie Arthaud, professeure d'économie, est la candidate de Lutte Ouvrière à la présidentielle. Elle a débuté sa carrière politique en tant que conseillère municipale à Vaulx-en-Velin, près de Lyon, entre 2008 et 2014. Depuis 2008, elle est porte-parole du parti de Lutte Ouvrière. Elle a déjà été candidate aux présidentielles 2012 et 2017 (0,56% des voix en 2012 puis 0,64% des voix en 2017).

Elle sera en meeting dans la Métropole de Lyon le vendredi 1er avril, à la salle Joliot Curie à Vénissieux (à 19h), juste avant le 1er tour de la présidentielle 2022, prévu le dimanche 10 avril 2022.

Fin janvier, en visite à Lyon, Nathalie Arthaud se confiait à Lyon Capitale. "Je pense clairement qu’il n’y aura pas d’union de la gauche. Et il ne faut pas le regretter, parce que les gouvernements d’union de la gauche ont toujours mené une politique anti-ouvrière. Ils ont toujours cogné aussi dur que la droite contre le monde du travail. Il n’y a rien à attendre de ce côté-là. Les travailleurs ont réussi à défendre leur intérêt à travers des rapports de force et des luttes collectives. Et c’est cette perspective-là que je défends", nous expliquait-elle notamment. L'intégralité de l'entretien est à retrouver ICI.

