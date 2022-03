Lyon pollué, la qualité de l'air toujours mauvaise sur la ville ce mardi

Mauvaise lundi, la qualité de l'air reste mauvaise ce mardi sur l'agglomération lyonnaise. Explications.

Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, une association de loi 1901, est en charge de la surveillance de la qualité de l'air dans la région. Et les prévisions d'Atmo pour ce mardi ne sont pas bonnes. La qualité de l'air est mauvaise à Lyon.

"Lundi 7 mars, à la faveur d'un affaiblissement du vent, les niveaux de particules en suspension vont encore augmenter et approcheront le seuil d'information qui ne devrait cependant pas être dépassé. La qualité de l'air sera moyenne à dégradée voire mauvaise sur les principales agglomérations", explique le laboratoire.

Les prévisions pour ce mercredi ne sont guère plus bonnes. "Mardi 8 et mercredi 9 mars, les concentrations de particules resteront encore relativement élevées, particulièrement dans les vallées alpines où le brassage atmosphérique sera moins efficace. La qualité de l'air sera majoritairement mauvaise dans ces vallées ainsi que sur l'axe central de la région et le nord de l'Auvergne. Par ailleurs, elle sera moyenne à dégradée".

"Depuis 10 ans, la qualité de l'air s'est largement améliorée à Lyon"

Marine Latham, la directrice générale d'Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, était l'invitée de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono, le mercredi 2 février. "Depuis une dizaine d'années, la qualité de l'air s'est largement améliorée dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, y compris à Lyon. Au niveau des oxydes d'azote et des poussières, nous sommes arrivés à réduire ces deux polluants qui sont les polluants principaux en hiver". "Le dioxyde d'azote (essentiellement émis par les véhicules) a été réduit ces dernières années de l'ordre de 45 %, cette réduction est liée en partie au changement des motorisations automobiles", nous expliquait Marine Latham.

