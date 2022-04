Présidentielle : ce qu’il faut savoir sur Eric Zemmour (Reconquête)

Lyon Capitale vous présente les différents candidats à l’élection présidentielle et leur programme. Ce jeudi, découvrez Eric Zemmour (Reconquête)

CV

63 ans

Journaliste

Mandat actuel : aucun

Anciens mandats : aucun

Première candidature

Sa campagne

Phénomène de l’automne, Éric Zemmour finit la campagne présidentielle un peu plus difficilement. Dans les sondages, il passe sous la barre des 10% et voit le second tour s’éloigner. Ses soutiens arguent aujourd’hui que les sondeurs peinent à et se retranchent derrière la mobilisation militante autour du polémiste qui remplit les salles à chacun de ses meetings. Dans une campagne qui se joue sur le pouvoir d’achat et la guerre en Ukraine, l’ancien journaliste (Cnews, Le Figaro) trouve un terrain moins favorable qu’à l’automne où il avait installé l’immigration et la sécurité en thèmes centraux. Il n’a pas non plus réussi à vider LR de ses élus malgré quelques ralliements.

Ses grandes mesures

- Défiscalisation des heures supplémentaires et des primes

- Report de l’âge de départ à la retraite à 64 ans

- Instauration, par un référendum, d’une immigration zéro ; suppression du droit du sol

- Abaissement de la majorité pénale à 16 ans

- Interdiction du port du voile et de la kippa dans l’espace public

- Baisse de 30 milliards d-euros des impôts de production

- Prime à la naissance de 10 000 euros par enfant né dans des territoires ruraux

- Construction de 14 nouveaux réacteurs nucléaires

- Suppression du permis de conduire à point, des ZFE et des zones 30

- Privatisation de l’audiovisuel et suppression de la redevance télé

Replay

Thibault Verny, responsable régional de Reconquête, a participé à notre émission 6 minutes chrono pour évoquer la candidature à l’élection présidentielle d’Eric Zemmour.