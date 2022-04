Présidentielle : ce qu’il faut savoir sur Emmanuel Macron (LREM)

Lyon Capitale vous présente les différents candidats à l’élection présidentielle et leur programme. Ce vendredi, découvrez Emmanuel Macron (LREM).

CV

44 ans

Mandat actuel : président de la République depuis 2017

Anciens mandats : ministre de l’Économie (2014-2016)

Candidat en 2017, élu avec 66,10 % des suffrages

Sa campagne

Dans une campagne perturbée par la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a embarqué pour un tour dans les montagnes russes. L’invasion russe a propulsé le président en campagne au-dessus de la barre des 30% profitant d’un effet “chef de guerre”. Depuis que le candidat Macron prend l’ascendant sur le président en exercice, sa dynamique sondagière pâlit. La présentation de son programme, plus libéral qu’en 2017, l’a coupé d’une partie de son électorat issu du PS. Elle complique aussi son second tour. La courbe de Marine Le Pen se rapproche de la sienne et l’inquiétude commence à se faire sentir dans les rangs macronistes.

Ses grandes mesures

- Suppression de la redevance télé

- Report de l’âge de départ à la retraite à 65 ans et suppression des régimes spéciaux

- Revalorisation du salaire des enseignants accompagnée de nouvelles missions comme l’aide au devoir

- Construction de 6 réacteurs nucléaires EPR

- Conditionner l’attribution du RSA à la participation à une activité de 15 à 20 heures par semaine

- Multiplier par trois le montant de la prime qui permet actuellement à une entreprise de verser, sans s’acquitter de charges sociales, un bonus de 1 000 à 2 000 euros

- Baisse des impôts pour les entreprises

- Instauration d’une retraite minimale à 1 100 euros

- Relever l’abattement des droits de succession de 100 000 à 150 000 euros

- Création d’un revenu universel fusionnant le RSA, les APL et d’autres prestations sociales

Replay

Thomas Rudigoz, député LREM de Lyon, a participé à notre émission 6 minutes chrono pour évoquer la candidature à l’élection présidentielle d’Emmanuel Macron.