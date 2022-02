Théâtre du Vellein : le rire comme remède à la souffrance

Le théâtre du Vellein à Villefontaine (38), accueille la nouvelle création de la Compagnie du Détour, avec un spectacle grinçant.

Bérénice, Ophélie et Marie sont sœurs et respectivement, infirmière, professeure et comédienne. À la suite du décès brutal de leur père, elles se retrouvent à devoir prendre en charge leur mère, Denise, atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Une pièce sur la perte de la reconnaissance, double ici : celle d’une mère qui ne reconnaît plus ses filles et de l’État qui ne reconnaît plus le soin, l’éducation ni la culture. Des sujets durs qui sont abordés avec un humour burlesque et grinçant, rappelant que le rire permet de résister à l’âpreté de la vie. Une nouvelle création de la compagnie du Détour.

Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent – Le 1er mars au théâtre du Vellein, Villefontaine