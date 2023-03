Près de Lyon, une partie de l'A89 fermée les nuits du 13 au 16 mars

Les nuits du 13 au 16 mars, l'A89 sera fermée entre Balbigny et la Tour-de-Salvagny pour effectuer des travaux de maintenance.

L'autoroute A89 sera fermée de 20 heures à 6 heures les nuits du 13 au 16 mars. Des travaux de maintenance auront lieu dans les trois tunnels entre Balbigny et la Tour-de-Salvagny annonce Vinci Autoroutes. Ces travaux comprennent la vérification et la réparation : de l'éclairage, de la ventilation et du système de surveillance vidéo.

La circulation sera, dans un premier temps, coupée dans la direction de Lyon. Ces travaux s'effectueront les 13 et 14 mars. Dans un second temps, du 15 au 16, c'est la direction de Clermont-Ferrand qui sera impactée. L'opérateur annonce que des travaux de ce type sont à prévoir cette année en juin, septembre et octobre prochains.