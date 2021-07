Près de Lyon : une opération de vaccination "au pied des immeubles" sans rendez-vous à Saint-Fons ce vendredi

Saint-Fons est l'une des communes de la Métropole de Lyon où le taux de couverture vaccinale est le plus faible. Ainsi, les opérations pour aller "au contact" des habitants se multiplient. Une opération de vaccination sans rendez-vous est organisée toute la journée de vendredi dans le quartier populaire des Clochettes.

"La vaccination sera proposée aux pieds des immeubles", précise l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

L'opération a lieu :

le vendredi 9 juillet, à la salle associative aux Clochettes (place des Palabres) , de 8h à 20h

Un accès à la vaccination sans rendez-vous

L’accès sera libre, sans rendez-vous.

"Pour compléter le schéma vaccinal et recevoir la seconde dose, le dispositif sera de nouveau déployé le mardi 24 et le vendredi 27 août dans les mêmes lieux et aux même horaires. L’opération partenariale a été pensée pour s’adapter au mieux aux habitudes de vie des habitants de Saint Fons", souligne l'ARS. Une même organisation de ce type était proposée à Saint-Fons le mardi 6 juillet.



