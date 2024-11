Au lendemain du passage de la tempête Bert sur le département du Rhône et dans la métropole de Lyon, l'heure était au bilan des dégats. Un bilan assez lourd pour le parc de Parilly où environ 200 arbres sont tombés.

Les dégâts sont impressionnants et les équipes du parc de Parilly sont encore à pied d'œuvre ce mardi matin pour les évaluer précisément. Au lendemain du passage de la tempête Bert et du très fort coup de vent, entre 150 et 200 arbres sont à terre dans le parc situé à l'est de la Métropole de Lyon.

Une rafale à 142 km/h enregistrée

Avec une rafale à 142 km/h mesurée lundi au sein du parc par la station de Lyon Météo, de très nombreux arbres, en majorité des conifères, n'ont pas résisté. "C'est une triste journée pour le parc" débute Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la gestion des grands parcs. "Le coup de vent a été exceptionnel et les dégâts sont historiques", poursuit-il.

https://twitter.com/lyoncap/status/1861354582644855090

"Clin d'oeil du destin, la livraison des nouveaux arbres était prévue pour ce mardi, mais pour l'heure nos équipes sont mobilisées pour rendre le parc de nouveau accessible", détaille Benoît Lagier, responsable du parc de Parilly. Chaque année 2000 arbres sont plantés à Parilly et entre 200 et 300 sont abattus.

Le parc fermé plusieurs jours

Si l'inventaire précis des arbres touchés par la tempête était encore en cours ce mardi à la mi-journée, le parc devrait rester fermé au public plusieurs jours. "On va avoir plusieurs semaines de travail pour effacer les traces de cette tempête" complète Benoit Lagier.

Au niveau de la métropole de Lyon seule une dizaine d'arbres d'alignements appartenant à la collectivité sont tombés au plus fort de la tempête mais les équipes métropolitaines ont multiplié les interventions, la plupart du temps pour des arbres privés tombés à cause du vent. La Métropole recense ainsi 70 interventions depuis ce weekend.