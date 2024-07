Près de Lyon : un automobiliste entre la vie et la mort après une course-poursuite

Illustration police nationale. (Photo by Lou Benoist / AFP)

Un refus d'obtempérer a conduit à un grave accident dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Fons.

Un très grave accident s'est produit dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 juillet après qu'un automobiliste a refusé un contrôle de police à Saint-Fons rapportent nos confrères d'actuLyon. Trois personnes ont été blessées dont le chauffard qui se trouverait actuellement entre la vie et la mort.

L'automobiliste aurait grillé un feu rouge, avant d'être poursuivi par les policiers. Il a ainsi refusé d'obtempérer et a percuté un automobiliste qui arrivait en sens inverse. Le conducteur mis en cause et son passager seraient connus de la justice selon nos confrères.