Près de Lyon : sous l'emprise d'alcool et de drogue, il se lance dans une course-poursuite avec des policiers

Deux jeunes ont été interpellés dimanche 12 janvier après une course-poursuite avec les forces de l'ordre entre Bourgoin-Jallieu et La Verpillière.

Dimanche 12 janvier, deux jeunes de 18 et 19 ans ont été interpellés à l'issue d'une course-poursuite entre Bourgoin-Jallieu et La Verpillière sur l'autoroute A43 au cours de laquelle ils avaient éteint leurs phares pour tenter de semer les forces de l'ordre.

Les faits se sont déroulés vers 5 heures du matin alors que les forces de l'ordre ont tenté d'arrêter les deux hommes qui circulaient à vive allure. Le conducteur a pris la fuite et percuté une barrière de péage pour s'engager sur l'autoroute. Il a été rattrapé à La Verpillière alors qu'il était bloqué dans une impasse.

Il a été dépisté positif à l'alcool et aux stupéfiants et placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui, conduite sous l’emprise de substances prohibées et dégradations.