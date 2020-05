Près de Lyon : se baigner au parc de Miribel-Jonage le 11 mai ? Impossible

Les départements du Rhône et de l'Ain sont passés au "vert". Mais il ne sera pas possible de se baigner au parc de Miribel-Jonage lundi, le 11 mai, pour le début du déconfinement.

D'après Le Progrès, le parc de Miribel-Jonage devrait rouvrir progressivement mais les plages et le plan d'eau resteront encore interdits d'accès pendant quelques temps.

"Nous avancerons par périodes de trois semaines et si tout se passe bien, nous pourrons conserver une marge de progression vers une ouverture de plus en plus large", explique dans les colonnes du quotidien régional Didier Martinet, directeur de la Segapal, gestionnaire du parc de Miribel-Jonage.

