Près de Lyon, plusieurs interpellations pour des rodéos sauvages

Plusieurs personnes ont été interpellées après des rodéos sauvages dans des centres commerciaux, près de Lyon.

Les faits se sont déroulés samedi 8 avril peu après 18 heures. Une douzaine d'individus s'étaient introduits au Village de marques à Villefontaine. Un rodéo sauvage, sur des moto-cross, a alors débuté. À cette heure là, le centre commercial est rempli de clients. Les vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux, on y voit la douzaine de motos qui slalome entre les clients du centre.

Près d'une heure plus tard, un second signalement concernant un rodéo indique que plusieurs deux-roues se sont introduits dans la galerie marchande de Carrefour L’Isle-d’Abeau. Il s'agit de trois moto-cross et d'un scooter qui traversent le centre, manquant de percuter plusieurs piétons. Alertés, les gendarmes ont eu accès aux caméras de vidéosurveillance.

Plusieurs interpellations et de la prison ferme

Suite à l'enquête, la gendarmerie a pu procéder à plusieurs interpellations sur les quatre motards identifiés. Selon les informations du Progrès, un jeune de 20 ans et d'un autre de 23 ans ont été déférés. Tous deux sont défavorablement connus des services de police.

Le premier a été condamné en comparution immédiate à 10 mois de prison ferme pour deux rodéos mais aussi pour ne pas avoir respecter une interdiction de séjour dans la commune. Le second, a été condamné à 800 € d'amende et à trois mois de sursis. Il s'est aussi vu délivré une interdiction de paraître dans la commune pour une durée de trois ans. Concernant le rodéo de Villefontaine qui s'est produit une heure plus tôt, deux personnes ont été identifiées, elles seront présentées ce mercredi 19 avril pour une comparution immédiate.