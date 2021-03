Près de Lyon : ouverture d’un centre de vaccination à Villeurbanne

Un centre de vaccination municipal doit ouvrir le 9 mars à Villeurbanne. L’ouverture du centre, initialement programmée pour février, avait dû être repoussée par manque de doses.

C’est le centre culturel et de la vie associative, 234 cours Émile Zola, qui va accueillir le centre municipal de vaccination de Villeurbanne. Deux publiques sont prioritaires sur demande de l'ARS : ceux qui devait se faire vacciner en février, mais n'avaient pas pu faute de vaccin et les personnes de plus de 75 ans fragiles, sur orientation des professionnels de santé. L’ouverture prévue pour février avait dû être repoussée par manque de doses.

Au démarrage le centre sera ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30. 60 patients seront vaccinés par jour en mars, ce qui correspond au nombre de doses reçues. L’ARS doit livrer au centre 240 puis 400 doses au centre et ce nombre va augmenter à partir d’avril.

L’objectif est de vacciner 600 personnes par jour. Les horaires et jours d’ouvertures seront élargis en conséquence. Début avril, les prises de rendez-vous seront ouvertes sur Doctolib et par téléphone au 04 23 10 10 10.

La mairie fait savoir que les Villeurbannaises et Villeurbannais peuvent "continuer à se faire vacciner au centre de vaccinations internationales situé rue Léon-Blum, en face du Médipôle". Il est également possible de se faire vacciner dans les communes adjacentes.