Près de Lyon : le projet de barrage sur l'Yzeron à Francheville fortement remis en question

Le projet d'un barrage sur l'Yzeron à Francheville fait débat depuis de nombreuses années dans l'ouest lyonnais. Le maire de Francheville s'y oppose fermement. Une décision doit être prise au mois de décembre.

C'est un projet qui fait débat depuis de nombreuses années dans l'ouest lyonnais. Un barrage de 23 mètres de haut et de 250 mètres de large destiné à lutter contre les crues de type centennale (une chance sur 100 de se produire chaque année). Un barrage sur l'Yzeron, à Francheville.

Le maire LR de Francheville, Michel Rantonnet, y est fermement opposé. "Francheville est l'une des communes les plus boisées de l'ouest lyonnais. Plus de 300 hectares sur 600 ne sont pas constructibles, classés en zone naturelle. En 2013, la ville de Francheville a signé avec la Métropole de Lyon la charte de l'arbre. Ce n'est pas pour en abattre aujourd'hui 2000 ou 3000. Abattre 3000 arbres à Francheville serait un désastre", nous expliquait mi-octobre Michel Rantonnet dans 6 minutes chrono, la quotidienne de Lyon Capitale.

La ville de Francheville a organisé une réunion publique, avec plus de 400 personnes présentes, mardi dernier, le 9 novembre. Le président du Sagyrc (Le Syndicat de Gestion de l’Yzeron et du Charbonnières), Jean-Charles Kohlhaas, également vice-président de la Métropole de Lyon, était présent. Il a annoncé, lors de cette réunion publique, selon un communiqué de la mairie de Francheville que "le projet du barrage est remis en cause et qu’il y a de fortes chances qu’il ne se fasse pas dans sa forme actuelle". Le Sagyrc doit faire part le 10 décembre de sa décision de construire ou non ce barrage. Selon nos informations, ce projet devrait être enterré.

