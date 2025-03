Avant le début de la rénovation et de l'élargissement du pont de Couzon-au-Mont-d’Or, dans la métropole de Lyon, des investigations se poursuivent.

Les investigations préparatoires au projet de rénovation et d'élargissement du pont de Couzon-au-Mont-d'Or, dans la métropole de Lyon, se poursuivent. Après une phase d'études en novembre dernier, la Métropole indique que la suite des investigations nécessitera la fermeture du pont à la circulation du lundi 24 mars à 9 heures au mardi 25 mars en fin d'après-midi. De même le mercredi 26 mars de 9 à 17 heures.

La circulation des automobilistes est donc reportée sur les ponts de Neuville-sur-Saône et de Fontaines-sur-Saône. L'accès à l'ouvrage de Couzon reste possible pour les piétons et les cyclistes pendant toute la durée de l'intervention.

Pour rappel, ce dernier a souvent été sujet à des accidents, la faute notamment aux passages de camions hors gabarit. Au total, l’opération de réparation et d’élargissement du pont est estimée à 5 millions d’euros. Celle-ci est prévue pour début 2026.