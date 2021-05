Près de Lyon : la ville de Vénissieux lance un appel aux jeunes pour monter une coopérative

Les jeunes de 16 à 18 ans sont appelés à candidater pour créer une entreprise coopérative le temps d'un été. Ils seront encadrés par la coopérative d'activité Escale Création.

L'édition 2021 de la coopérative jeunesse de Vénissieux ouvre les candidatures pour juillet et août. Douze à quinze jeunes de 16 à 18 ans pourront créer leur propre coopérative pour l'été. Le projet est animé par la coopérative d’activité Escale Création et le projet de Coopérative jeunesse de Services, et soutenu par la Ville de Vénissieux.

📢 Saison 2021 de la #CJSVénissieux !

Vous avez entre 16 et 18 ans et vous souhaitez créer une entreprise collective ou proposer vos services ? 🙋

Participez au projet pour les deux mois d'été, contactez @EscaleCreation : cjs@escalecreation.fr ou 04.78.70.14.69.#CJS pic.twitter.com/8fryrYS5nk — Ville de Vénissieux (@Venissieux_) May 15, 2021

En quoi consiste ce projet ? Accompagnés et encadrés par des professionnels, les jeunes "définissent des services, élaborent une stratégie de commercialisation, assurent les prestations, prennent des décisions collectivement, se rémunèrent en décidant de l’affectation des résultats." L'idée est de former ces jeunes au fonctionnement d'une entreprise et de la gestion collective.

Le concept des coopératives jeunesses est né il y a 25 ans au Québec et s'est importé en France courant des années 2010.

Pour vous inscrire à la coopérative jeunesse de Vénissieux cet été : cjs@escalecreation.fr ou 04.78.70.14.69