Près de Lyon : la fête médiévale de Pérouges ce week-end

Ce week-end près de Lyon, la fête médiévale de Pérouges revient avec de nombreuses animations pour retourner dans le Moyen Âge.

Le rendez-vous est donné, les 11 et 12 juin pour la fête médiévale de Pérouges. Le temps d’un week-end, la cité retrouve son ambiance du Moyen Âge. Au programme : des spectacle, un défilé et de nombreuses animations.

Remonter le temps

L'objectif de la fête médiévale: remonter le temps. Alors, un campement façon Moyen Âge est installé, avec des dizaines de tentes. Hommes, femmes et enfants costumés s'affairent.

Certains allument le feu pour la forge alors que d'autres coupent la viande et les légumes pour le repas ou ouvrent leurs échoppes et partent chercher de l'eau. "Tous sont prêts à faire démonstration de leur savoir-faire et à le partager. Il faut oser leur poser des questions!", indique un communiqué de la fête.

Les spectacles

Egalement au programme: des spectacles du Moyen Âge. Un crieur public fera des annonces et les animaux seront à l’honneur avec des rapaces, des chevaux, ou encore des loups. Des combats sont également attendus avec des hommes d’armes qui devraient enter en scène et se battre à l’épée. Le soir, un spectacle de feu prendra place.

Le défilé

Dimanche, à 11h, le célèbre défilé de la fête médiévale de Pérouges donne rendez-vous au public. Au programme : les plus belles tenues du Moyen Âge et des musiciens qui animent le défilé au son des vielles, flûtes et autres instruments. Envie de participer? Rendez-vous à Pérouges tout le week-end. Tarif: 10 € le forfait 1 jour et 17€ le forfait 2 jours.

Informations pratiques

Horaires : samedi 11 juin de 10h à 23h et dimanche 12 juin de 9h à 19h

- Tout le week-end, en accès libre : le camp à la ferme de Pérouges.

- Le samedi, en accès libre : la cité, le marché médiéval et camp de la ferme de Pérouges. Payant : camp militaire et les spectacles.

- Dimanche, accès payant pour tout (sauf camp de la ferme)

Tarifs :

Forfait 1 jour : 10 € (spectacle en soirée inclus)

Forfait 2 jours : 17 € (spectacle en soirée inclus)

Tournoi de chevaliers en tribunes : + 5€ (en supplément)

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservation en ligne sur le site de l'office municipal des fêtes de Pérouges. (non échangeable, non remboursable). Paiement sur place en espèces ou CB. NB : pas de distributeurs bancaires à Pérouges (le plus proche est à Meximieux - 1km).