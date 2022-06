Envie de vous évader à moins de deux heures de la capitale des Gaules en avion ? Lyon Capitale vous propose sa sélection. Dépaysement assuré !

Lisbonne : entre modernité et authenticité

Capitale du Portugal, Lisboa regorge de trésors. C’est un agréable mélange de modernité et d’héritage traditionnel que vous retrouverez en déambulant dans ses rues. Ici, pas de bus touristique mais un tramway en bois du siècle dernier. Mythique, la ligne 28 offre à ses passagers le meilleur parcours, mais également le plus pittoresque. C’est en frôlant les murs des ruelles les plus étroites et en gravissant celles les plus abruptes que vous visiterez les quartiers typiques de la ville.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Visit Lisboa (@visit_lisboa)

Parc des Nations, téléphérique, musée d’art contemporain...Bien qu’urbaine, Lisbonne dispose d’espace naturels qui sauront plaire au plus exigeants. Véritable sphère tropicale, allez vous rafraîchir au milieu des plantes exotiques et des cascades de l’Estufa Fria. Implantées dans des petites stations balnéaires ou étendues à perte de vue, Lisbonne propose également de nombreuses plages facilement accessibles. Avec sa vie nocturne animée, ses innombrables musées et son architecture authentique l’une des capitales les plus populaires d’Europe ne manquera pas de vous séduire.

Pour en savoir plus

Palerme : une capitale regorgeant d’histoires

Et non, Palerme n’est pas seulement le nom de votre braqueur préféré dans la célèbre série "La Casa de Papel". Capitale de la Sicile, Palerme est une ville italienne regorgeant d’histoires. Peuples et cultures différentes s’y sont succédés, ce qui lui a permis d’acquérir un patrimoine pour le moins époustouflant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇮🇹 palermo_bestphoto 🇮🇹 (@palermo_bestphoto)

En vous promenant entre les architectures mêlant style arabes, bizantin et italien, vous aurez l’agréable impression d’être en dépaysement permanent. C’est un véritable musée à ciel ouvert qui s’offrent aux visiteurs, ceux-ci pouvant profiter de la richesse culturelle de la ville au coeur même de ses ruelles. Entre visites de monuments authentiques, sortie à la plage Mondello, dégustation de vieux vins siciliens ainsi que de plats typiques dans la vieille ville et excursion au Mont Pellegrino, le voyage s’annonce riche en émotion.

Pour en savoir plus

Londres : une richesse touristique indétrônable

Proclamée meilleure destination au monde par Tripadvisor, Londres est l’endroit parfait pour passer un séjour complet, diversifié et vibrant. Mégalopole multiculturelle, pas moins de cinquante nationalités se côtoient sur son territoire. Il n’est donc pas étonnant de faire l’acquisition de porcelaine chinoise après un excellent dîner indien tout en pensant au thé le plus raffiné que vous dégusterez au traditionnel Tea Time.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par VISIT LONDON (@visitlondon)

L’embarras du choix n’est qu’un faible mot lorsque l’on évoque la totalité des activités et des plaisirs proposé par la capitale Britannique : shopping dans le magasin légendaire Harrods, détente dans un des huit parcs royaux, visite du célèbre musée d’art contemporain The Tate Modern, découverte de la ville vu du ciel grâce à l’époustouflante London Eye. Son héritage historique, son côté festif, ses influences cinématographiques et ses multiples activités font tout le charme de cette ville royale.

Pour en savoir plus

La Corse : une île de caractère

Pourquoi partir à l’étranger lorsque l’on a un coin de paradis au coeur même de la France métropolitaine ? Ce n’est pas pour rien que la Corse est surnommée l’île de Beauté. Entre ses plages de sable fin, son eau bleue turquoise et ses paysages montagneux le dépaysement est assuré en moins d’une heure d’avion.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CORSE ÎLE DE BEAUTÉ (@corse_ile_de_beaute)

Les Corses, chaleureux mais au caractère bien trempé, vous transmettront leur amour de l’île à travers des récits authentiques. Et parce que l’âme d’un pays se révèle également à travers sa gastronomie vous serez obligé de goûter la coppa, l’aziminu, ou le brocciu, petit fromage de chèvre qui saura ravivez vos papilles. De quoi vous donner envie de rester bien plus longtemps qu’un week-end !

Pour en savoir plus

Les Baléares : la destination au mille surprises

Que ce soit en plein jour ou au beau milieu de la nuit, il n’y a pas d’heures pour faire la fête accompagné des plus grands DJ du monde à Ibiza. Paradis de la fête, elle est l’île de référence des Baléares. Mais, à ses côtés, s’imposent également Majorque et Minorque.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Minorque (@ileminorque)

Partageant la même eau turquoise et une riche gastronomie locale, chaque destination a pour autant sa particularité. Considérée comme l’île la plus authentique des baléares, l’île de Minorque saura vous faire voyager avec ses paysages et ses plages sauvages. Majorque, quand à elle, vous garantira un bouillon de culture, d’activités et de soirées.

Pour en savoir plus : Ibiza Majorque Minorque

Malte : l’île au coeur brûlant

Petite île en constante effervescence, Malte regorge de paysages et d’activités à découvrir. C’est au beau milieu de la Méditerranée que vous serez immergé dans un tourbillon de fêtes, de temples préhistoriques et de criques étincelantes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par VisitMalta (@visitmalta)

Destination rêvée pour les fêtards elle l’est également pour les amoureux de la nature. A découvrir à bord d’un catamaran, au guidon d’un quad ou à bord d’un voiturette électrique les paysages authentiques de l’île sauront vous envoûter. L’archipel ensoleillée n’attend plus que vous et votre maillot de bain !

Pour en savoir plus