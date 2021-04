Près de Lyon : la démolition de la barre Monmousseau à Vénissieux c’est pour ce vendredi

La destruction de la barre Monmousseau sur le plateau des Minguettes à Vénissieux aura lieu ce vendredi 2 avril à 10h30. Il sera possible de suivre la démolition en direct.

La barre Monmousseau, à Vénissieux, vit son dernier jour ce jeudi. Elle sera détruite le 2 avril à 10h30 dans le cadre du nouveau programme national de renouvèlement urbain. Les 200 familles qui vivaient encore dans la barre ont été relogées en majorité à Vénissieux ou dans la Métropole de Lyon.

La démolition, pour se faire en toute sécurité, entraine déjà plusieurs perturbations pour les riverains. Les habitants vivant dans le secteur de la barre vont être temporairement évacués dans des gymnases de la ville, d’autres sont invités à se confiner. Il est déjà interdit de stationner dans cette zone qui sera fermée à la circulation la matinée du 2 avril. Les transports en commun passant par le périmètre de sécurité sont également perturbés.

Pour ceux qui le souhaitent, la mairie de Vénissieux proposera de suivre en direct la démolition sur son site.

Cette opération fait partie d’un vaste plan qui a pour but de « redessiner, moderniser et redynamiser plusieurs quartiers du Plateau des Minguettes ». 1 026 logements neufs vont être construits, 260 autres réhabilités, un parc d’un hectare va être créé dans les Balmes, une crèche y sera également construite, l’école Charles Perrault, la piscine Auguste Delaune et le gymnase Jacques Brel vont être détruits puis reconstruits. Une halle de marché va également être créée.