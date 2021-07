Près de Lyon : la course déguisée Ruée des fadas revient en septembre au parc Miribel-Jonage

Le 26 septembre 2021, le parc de Miribel-Jonage accueillera la Ruée des fadas, course d'obstacle déjantée. La billetterie est ouverte.

Pour l'édition 2021 de la ruée des fadas à Miribel-Jonage, le parcours sera orienté sur le thème de l'eau. Les concurrents devront affronter 8 km et 35 obstacles en bord du Rhône. Il est fortement recommandé de venir déguisé. La course n'est pas compétitive, sauf pour ceux qui font la demande d'être chronométrés (+1€ de participation), le seul but est d'arriver au bout du parcours avec son équipe. Seules les personnes de plus de 16 ans peuvent participer et il n'y a pas de minimum ni de maximum de nombre par équipes.

La billetterie est ouverte et plusieurs tarifs sont proposés suivant les dates de réservation :