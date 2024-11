Le festival de Bron, près de Lyon, dédié à la culture et à la science, s'interrogera cette année sur les enjeux de l'alimentation.

Pour la quatrième fois, le festival Culture et Science de Bron, près de Lyon, est proposé par la Ville de Bron, sous le parrainage de Christophe Marguin, chef cuisinier et président des Toques Blanches Lyonnaises. Après l’environnement, l’univers et le sport, le festival se met au défi cette année d’analyser les enjeux de l’alimentation.

De son autre nom "Mission [4] Possible", le festival se déroulera les 15 et 16 novembre prochains à la Médiathèque Jean-Prévost de Bron. Pour l'occasion, Guillaume Gomez, ancien chef des cuisines de l'Élysée, sera présent. Des expositions, entretiens, tables rondes avec des chercheurs, animations, ateliers ou encore dégustations sont au programme. L'événement est gratuit.

Le marché des producteurs prendra aussi part le samedi 16 novembre, à partir de 10 heures, sur le parvis de la médiathèque. Plusieurs activités spécialement organisées pour les enfants sont également au programme. A noter la présence des agriculteurs de "L'Amour est dans le pré" Jérôme et Lucile Clavel, ainsi que celle du chef étoilé Christian Têtedoie.

Tout le programme du festival est à retrouver ici.

