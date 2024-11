Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses lyonnaises sélectionnées par Lyon Capitale

L’Italie à Lyon

Si l’on connaissait déjà l’influence italienne à Lyon – l’architecture des immeubles des bords de Saône, les négociants de soie et tout le toutim –, on ne se cache pas que l’heure de l’apéritif fait partie de nos meilleurs souvenirs de la Botte. Pienza Aperitivo ajoute donc une couche à cet héritage avec un concept qui promet de belles heures attablé.

Antipasti, spritz, sous toutes ses formes (avec Campari, Limoncello, Select…) et jusqu’à plus soif, vins italiens et bières artisanales, c’est tout un programme qui se joue sur la colline de Croix-Rousse. On vous l’accorde, il faudra l’escalader pour accéder au sésame suprême, mais reconnaissez que c’est tout de même moins loin que Venise ou Turin !

Pienza Aperitivo – 4, rue Victor-Fort, Lyon 4e - 06 11 34 21 50

La science par l’expérience

Vous visualisez le musée ennuyeux ? Celui dans lequel vous êtes entré par politesse davantage que par curiosité ? Science Expériences a dû vivre ce moment puisque son parti pris est de proposer une immersion vivante et innovante (réalité virtuelle, mapping et présentations multisensorielles), où plonger avec plaisir dans les arcanes parfois tumultueux de la science. Ce monde obscur et complexe devient tout à coup accessible et limpide dans cet espace de 850 m2 où vous découvrirez, entre autres, le fonctionnement du cerveau, des volcans, du corps humain et de l’espace.

Faites vôtre l’adage de John Locke : “L’expérience, c’est là le fondement de toutes nos connaissances” et réconciliez-vous avec ces heures sombres passées en labo de physique-chimie. Ouvert depuis le 18 octobre, début des vacances de la Toussaint. Certainement pas un hasard.

Science Expériences – 32, rue Thomassin, Lyon 2e

https://science-experiences.com/lyon

Le mariage c’est tous les jours !

La devanture annonce la couleur : “L’amour est partout.” Pour une boutique spécialisée dans les articles dédiés au mariage, cela semble aller de soi. Mais ce qui frappe davantage c’est l’amour que Julie Boyer insuffle dans la confection des bijoux qu’elle propose pour ce jour si spécial ou pour tous les jours si vous avez envie de rendre chaque jour spécial.

Boucles d’oreille, colliers, bijoux de cheveux et, dernièrement, une collection d’alliances et de bagues créée en collaboration avec Antoine Puygrenier, artisan bijoutier et joailler. Des créations délicates qui s’inspirent tout droit de la dentelle et de la flore. Impossible d’être insensible à tant de sensibilité.

La Chambre blanche – 28, rue Vaubecour, Lyon 2e

06 82 64 48 00 - www.lachambreblanche.fr

La ferme à la ville

À ceux qui sont pour les plats faits maison, locaux, cuisinés et goûtus, mais qui sont adeptes de la dernière minute, du noir complet devant le frigo ouvert et de la panne d’inspiration, La Petite Ferme vole à leur secours. L’enseigne ouvre un nouveau restaurant de plats à emporter, dans le 8e arrondissement cette fois (après le 6e arrondissement et Vaugneray), et propose toujours des mets cuisinés de qualité, qui varient au fil des saisons.

Bœuf bourguignon, couscous, chili con carne, crumble, moelleux… De l’entrée au dessert, le choix est pléthorique et ne vous donnera pas envie de vous mettre à cuisiner. Il faut savoir choisir ses combats et connaître ses limites !

La Petite Ferme – 3 bis, avenue des Frères-Lumière, Lyon 8e – 07 64 26 84 51