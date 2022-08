Près de Lyon : ils catapultent de la drogue dans une prison

Ce mardi 16 août, trois hommes et une femme ont comparu devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour avoir catapulté de la drogue dans une prison.

150 grammes de cannabis, deux téléphones, de l’alcool et un sachet d’herbe : voici le butin qui a été lancé à trois reprises dans la cour de la prison à Villefranche-sur-Saône à l’aide d’une perche de 2,5m comme catapulte, d'après le Progrès.

Tout ceci est l’œuvre de trois hommes et une femme, la conductrice de la voiture qui a déposé les hommes. Ils ont pris la fuite avant que la police municipale ne leur barre la route en attendant que la police nationale intervienne.

Après avoir nié les faits malgré la caméra de surveillance, le verdict est tombé ce mardi 16 août. Prenant en compte leur passé judiciaire, deux prévenus ont écopé de six mois de prison avec mise sous écrou, le troisième de six mois avec sursis et trois mois avec sursis pour la conductrice.