Des militantes vegan défileront en lingerie rue de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon, ce samedi 20 août. Elles souhaitent alerter le plus grand nombre sur les conditions de traitement des animaux.

La manifestation prendra la forme d'un "happening". Ce samedi 20 août, plusieurs militantes vegan défileront en lingerie rue de la République dans le 2e arrondissement de Lyon. L'objectif : "attirer l'attention du public sur les animaux". Selon l'association Vegan Impact à l'origine de cette opération, 43 millions d'animaux terrestres et aquatiques sont tués en France chaque jour, pour la seule consommation humaine. Des milliers d'autres animaux sont également exploités pour la confection de vêtements, de produits cosmétiques ou ménagers.

Face à l'ampleur de ces chiffres, l'association organise alors cette manifestation pour "inciter les consommateurs à prendre conscience des conséquences de leur choix, et à changer leurs habitudes en se tournant vers une consommation éthique qui épargne d'inutiles souffrances aux animaux", détaille un communiqué.

Un traitement des animaux "moyenâgeux", selon une association

"Nous vivons en 2022 mais notre façon de voir et traiter les animaux reste moyenâgeuse, et cela doit changer. Aujourd’hui nous avons fait le choix de profiter de notre liberté pour nous déshabiller, car nous souhaitons attirer l’attention du public sur les victimes de l’élevage, qui elles n’ont aucune liberté sur leur corps et leur vie. Nous souhaitons sensibiliser le public sur le fait qu’il est temps d’arrêter d’exploiter des animaux en refusant de financer les industries de viande, poissons, produits laitiers, œufs, miel, laine, cuir, fourrure, soie, vivisection, cirques, zoos et toute industrie qui exploite des animaux pour le profit et le plaisir des consommateurs", justifie Natasha Garnier, porte-parole de Vegan Impact.