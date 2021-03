Près de Lyon : il voulait revendre des attestations vierges de permis via Snapchat

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

La police a interpellé à Caluire-et-Cuire un homme roulant sans permis, au volant d’une voiture volée, ce mardi 2 mars. Des investigations complémentaires ont permis de mettre la main sur des attestations vierges de permis que le suspect a admis vouloir revendre sur Snapchat.

Un équipage du Groupe de Sécurité de Proximité (GSP) a contrôlé le 2 mars, vers 16h35, à Caluire-et-Cuire un homme sans permis au volant d’une voiture volée. En poussant leur enquête, les policiers ont découvert une centaine d’attestations de permis 125m3, certaines tamponnés par une auto-école du 12e arrondissement de Paris, d’autres vierges, au domicile du suspect et dans la voiture.

L’auto-école parisienne avait déposé plainte le 14 février 2021 pour recel de faux documents administratifs.

Placé en garde à vue, le suspect a reconnu l’achat de deux voitures volées en août 2020 à un individu non identifié à Décines. En ce qui concerne les attestations, il a déclaré les avoir achetées pour 2000 euros sur Snapchat. Il a admis en avoir vendu à des connaissances pour 40 euros l’unité et avoir eu l’intention d’en faire commerce, à son tour, via le même réseau social, à 100 euros l’unité.

Il a été convoqué par un officier de police en novembre 2021.