Le jardin des Droits de l'Homme de Décines est fermé depuis le 2 septembre pour d'importants travaux de rénovation.

Vieux de plus de quarante ans, le jardin des Droits de l'Homme de Décines-Charpieu a fermé ses portes le 2 septembre, et ne rouvrira qu'à l'été 2025 pour permettre la réalisation d'importants travaux de réhabilitation.

En plein coeur des quartiers du Prainet et de la Bertaudière, le parc de plus de 14 000 m2 bénéficie d'une subvention de plus de 200 000 € de l'Etat, sur le million nécessaire à sa rénovation.

La municipalité souhaite y conserver un maximum d'arbres et varier les essences et le type d'ombrage, tout en supprimant le plus de parties bétonnées possible. "Au total, près de 200 arbres et arbustes seront replantés", promet la municipalité.