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Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon. @Hugo LAUBEPIN

Journée de mobilisation à Lyon : 17 interpellations déjà recensées à la mi-journée

  • par Amaury Perrin

    • La préfecture du Rhône fait état de 17 interpellations ce samedi 24 octobre à Lyon. Les forces de l’ordre ont également dispersé un premier rassemblement d’environ 150 personnes près de l’université Lyon 3.

    La journée de mobilisation se déroule sous haute surveillance à Lyon. À la mi-journée, ce samedi 24 octobre, les forces de l’ordre ont déjà procédé à 17 interpellations, selon la préfecture du Rhône. Les motifs comprennent notamment la détention d’armes, la détention de stupéfiants et l’attroupement.

    Pour rappel, les forces de l’ordre avaient interpellé 199 personnes la semaine passée à la suite des infractions constatées en marge des manifestations. Alors que plusieurs procédures judiciaires suivent leur cours, 21 personnes ont été condamnées à des peines de prison ferme en comparution immédiate.

    Lire aussi : Manifestations du 24 octobre à Lyon : commerces barricadés, musées fermés, la ville se prépare aux débordements

    Un rassemblement dispersé près de Lyon 3

    Les forces de l’ordre ont dispersé un premier rassemblement d’environ 150 personnes à proximité de l’université Jean-Moulin Lyon 3. Selon la préfecture, les participants se trouvaient à la limite du périmètre soumis à l’interdiction des manifestations et rassemblements revendicatifs, en vigueur de 10 heures à 23 heures ce samedi.

    Les autorités avaient pris cette mesure après les violences et les pillages survenus le 17 octobre, lors de la précédente mobilisation contre la vie chère. Elles redoutent de nouveaux débordements alors que jusqu’à 25 000 personnes pourraient se mobiliser dans l’agglomération lyonnaise.

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